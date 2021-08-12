Son dakika haber... 5 BİN VARİL PETROL ÇÖPE DEĞİL, EKONOMİYE KAZANDIRILDI
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Son dakika haber... 5 BİN VARİL PETROL ÇÖPE DEĞİL, EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Pandemi döneminde artan ambalaj atıkları Güngören Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşüm projesi kapsamında 5 bin varil petrol üretimi tasarrufu sağlandı.

Pandemi döneminde artan ambalaj atıkları Güngören Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşüm projesi kapsamında 5 bin varil petrol üretimi tasarrufu sağlandı. Geri dönüşüme giren ambalaj atıklarından yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık gelir çöpe değil ekonomiye kazandırıldı.

2020 yılı mart ayından itibaren hem dünyayı hem de Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde Güngören Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar neticesinde plastik ambalaj atıklarından ülke ekonomisine yaklaşık 5 bin 500 varil petrol tasarruf sağlandı. Pandemi döneminde evlerde artan ambalajlı ürün tüketimi ile artan atıklar ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden ekonomiye kazandırıldı.

3 MİLYON 500 BİN LİRA ÇÖPE DEĞİL EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Güngören Belediyesi'nden aktarılan verilere göre, pandemin başından itibaren bugüne kadar 334 bin 140 ton plastik ambalaj atığı toplandı. Toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 5 bin 500 varil petrol yeniden üretime kazandırılarak 3 milyon 500 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi. Yine geri dönüşüm ile 768 metreküp depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

Toplanan plastik ambalaj atıkları ile 13,7 ton sera gazı salınımı önlendi. Bu sayede de 5 bin 500 varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi.

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Son dakika haber... 5 BİN VARİL PETROL ÇÖPE DEĞİL, EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Son dakika haber... 5 BİN VARİL PETROL ÇÖPE DEĞİL, EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Son dakika haber... 5 BİN VARİL PETROL ÇÖPE DEĞİL, EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Son dakika haber... 5 BİN VARİL PETROL ÇÖPE DEĞİL, EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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