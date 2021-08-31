Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki Hayati Çelebi (84) ve Recep Güneş'in (65) öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki Hayati Çelebi (84) ve Recep Güneş'in (65) öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Hasan D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hayati Çelebi yönetimindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araçta bulunan Çelebi yaşamını yitirdi, Recep Güneş ile diğer araç sürücüsü Hasan D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güneş de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hasan D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


- Samsun
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Gülben Ergen Metin Çekmez
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! 2 kişinin öldüğü kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 14:51:00. #1.16#

title