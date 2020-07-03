Son dakika haber! 18 yıl önce kaybolan Döndü'nün ailesi: 'Ölüsü de dirisi de bulunsun istiyoruz'
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Son dakika haber! 18 yıl önce kaybolan Döndü'nün ailesi: 'Ölüsü de dirisi de bulunsun istiyoruz'

Son dakika güncel haberi: 18 yıl önce kaybolan Döndü'nün ailesi: 'Ölüsü de dirisi de bulunsun istiyoruz'MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesiyle çiftlikte besicilik yaptığı sırada 18 yıl önce kaybolan Döndü Karaçoban'ın (16) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir çiftlik...

03.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:28

18 yıl önce kaybolan Döndü'nün ailesi: 'Ölüsü de dirisi de bulunsun istiyoruz'

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesiyle çiftlikte besicilik yaptığı sırada 18 yıl önce kaybolan Döndü Karaçoban'ın (16) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir çiftlik evinde yapılan kazıda 6 kemik parçası bulunması üzerine konuşan Karaçoban ailesi, "Ölüsü de dirisi de bulunsun istiyoruz. Artık bitsin bu işler" dedi.

Tarsus'ta, çadırda yaşayan ve besicilik yaparak geçimini sağlayan ailenin 6 çocuğundan biri olan Döndü Karaçoban, 18 yıl önce 16 yaşındayken ortadan kayboldu. Kendi imkanları ile kızlarını arayan aile, polise kayıp ilanı verdi. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan anne Emine Karaçoban, kızının kaçırıldığını ileri sürdü.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Karaçoban'ın iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G.'ye ait çiftlik evinde önceki gün kazıyla arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yaptırılan kazıda 6 kemik parçası bulundu. Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi. Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

BİTSİN ARTIK BU İŞLER

Kazı çalışması üzerine konuşan anne Emine Karaçoban (66), kızını çok özlediğini belirterek, "Artık dayanamıyorum, bulunmasını istiyorum" dedi.

Döndü'nün kardeşi Osman Karaçoban (44) ise "Birkaç kemik bulmuşlar ama ölüyse de diriyse de artık bulunsun. Artık bitsin bu işler" diye konuştu.

Döndü'nün ablası Eşe Akdoğan (45) da "Ölüsünü de dirisini de artık bulmak istiyoruz. Kazı işleri başladı. Birkaç kemik bulundu ve onlar da teste gönderildi. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

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Son dakika haber! 18 yıl önce kaybolan Döndü'nün ailesi: 'Ölüsü de dirisi de bulunsun istiyoruz'

Kaynak: DHA

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