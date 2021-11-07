Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dün akşam saatlerinde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dün akşam saatlerinde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde dün akşam saatlerinde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Tokat ve yumrukların atıldığı kavgayı, araçlardan inen yolcular ayırmaya çalıştı. Yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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