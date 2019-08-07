Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam

07.08.2019 12:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li yetkililer ile Ankara'da dün ve önceki gün gerçekleştirilen güvenli bölge görüşmelerine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor. Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TOPLANTILAR YAPICI GEÇTİ"

Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti"

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Akar, açıklamasının devamında şu mesajları verdi:

"Terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken ne ise, bu mümkünse ABD ile değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu ifade ettik. Toplantıda güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildiği üzere biz ABD'li müttefiklerimizle beraber davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa, bu konuda milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacağımızı defalarca söyledik. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız sahadaki birliklerimizin duruşu hepsi tamamlanmış durumda. Ama bizim arzumuz ABD ile hareket etmek."

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Dün Beştepe'deki 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında çok farklı bir aşamaya geçireceğiz" diyerek, Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermişti.

ABD'Lİ BAKAN 'KABUL EDİLEMEZ' DEDİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise "Suriye'nin kuzeyine yapılacak tek taraflı herhangi bir operasyon kabul edilemez. Ankara ile anlaşmayı umut ediyoruz" demişti.

İLK TOPLANTI 23 TEMMUZ'DAYDI

ABD askeri yetkilileriyle konu hakkında yapılan müşterek çalışmanın ilki 23 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. ABD'li yetkililer, Pazartesi geldikleri Ankara'da görüşmelere devam ediyor.

TRUMP HEM DESTEKLEDİ, HEM DE ADIM ATMADI

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yle, bir başka terör örgütü olan DAEŞ'e karşı ittifak yapan ABD, güvenli bölge konusunda çekinceli. Donald Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce güvenli bölgeyi desteklediğini vurgulayan mesajlar verse de, henüz bu konuda somut bir adım atılmadı.

Türkiye ise ülkenin güvenliğinin, Suriye'nin kuzeyinin terörden temizlenmesiyle doğrudan alakalı olduğunun altını çiziyor. Ankara, bunun için Suriye'de gerekirse tek başına operasyona girişeceği mesajını veriyor.