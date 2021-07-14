Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'da gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı.

BAĞCILAR'da gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı.

Kaza Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 FF 1403 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Gülbahar Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen L. Ş. (14) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle L. Ş. isimli çocuk ağır yaralandı. Bu sırada başka bir olayla ilgili orada bulunan polis ekipleri duruma hemen müdahale ederek olay yerine ambulans çağırdı. Ekipler, sürücüyü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bu sırada kaza sonrası yaralanan çocuğun yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu