Son dakika gündem: Van'da su borusuna sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde su borusuna sıkışan köpek yavruları, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Gölağzı Mahallesi'nde su borusundan köpek sesi geldiğini fark eden Kılıç Aslan Koçak, sıkışan köpek yavrularını çıkaramayınca belediyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen zabıta ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu iki köpek kurtarıldı.

Soğuktan üşüyen ve bitkin düşen bir köpeği montuyla ısıtmaya çalışan zabıta memuru, köpeğe yiyecek de verdi.

Zabıta memuru Ali İhsan Söğüt, ihbar üzerine sıkışan köpek yavrularının kurtarıldığını belirterek, "İlk çıkardığımız köpeğin sağlık durumu iyiydi ancak ikinci yavru köpek çok üşümüştü. Köpekleri belediyemize götürüp sağlık kontrollerinin ve aşılarının ardından yaşam alanlarına bırakacağız. Başka hayvanların da aynı sıkıntıyı yaşamaması için borunun girişlerini kapattık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca