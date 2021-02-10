Son dakika gündem: Van'da su borusuna sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Van'da su borusuna sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

10.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:16
Son dakika gündem: Van'da su borusuna sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Son dakika haberler: Van'ın Erciş ilçesinde su borusuna sıkışan köpek yavruları, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde su borusuna sıkışan köpek yavruları, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Gölağzı Mahallesi'nde su borusundan köpek sesi geldiğini fark eden Kılıç Aslan Koçak, sıkışan köpek yavrularını çıkaramayınca belediyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen zabıta ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu iki köpek kurtarıldı.

Soğuktan üşüyen ve bitkin düşen bir köpeği montuyla ısıtmaya çalışan zabıta memuru, köpeğe yiyecek de verdi.

Zabıta memuru Ali İhsan Söğüt, ihbar üzerine sıkışan köpek yavrularının kurtarıldığını belirterek, "İlk çıkardığımız köpeğin sağlık durumu iyiydi ancak ikinci yavru köpek çok üşümüştü. Köpekleri belediyemize götürüp sağlık kontrollerinin ve aşılarının ardından yaşam alanlarına bırakacağız. Başka hayvanların da aynı sıkıntıyı yaşamaması için borunun girişlerini kapattık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özcan Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Barış Manço Aleyna Tilki Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Van'da su borusuna sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:22:05. #1.16#
title