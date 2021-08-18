Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ

Son dakika habere göre SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Nursel Yarar (22) pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesini fırsat bilerek çiftçilik yapan babasına destek oldu.

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Nursel Yarar (22) pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesini fırsat bilerek çiftçilik yapan babasına destek oldu. Bizzat tarla işlerinde çalışan Yarar, devletin kadın çiftçilere sağladığı hibe desteğine başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Nursel Yarar, yüzde 55 hibe ve KDV muafiyetli tarım araçları desteği alarak ailesinin ekipman parkını genişletti.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşyakası köyünün Kargakalesi mezrasında yaşayan 5 çocuklu Halil ve Neşe Yarar ailesinin tek kızları olan Nursel Yarar, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da çiftçilik yapıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Yarar, devletin verdiği verdiği hibe desteğinden yararlanarak aldığı 5 ekipmanla ailesine destek oldu. Çocukluğundan itibaren tarlada, bahçede çalışarak ailesine yardım eden Yarar, bir yandan de eğitimini aksatmıyor.

Çiftçilik yapmayı sevdiğini belirten Nursel Yarar, "Ailecek bu işin içerisindeyiz. Okula devam ediyorum. Okul olmadığında ve tatillerde kardeşlerimle birlikte babama yardım ediyoruz. Bu şekilde de baba mesleği olarak çiftçiliği devam ettiriyoruz. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraştığım için devletin de çiftçilere böyle bir destek sağladığını biliyordum. Bana çıkacağını düşünerek başvurmak istedim. Başvuru şartlarını tamamlayıp başvurdum. Dosyam kabul edildi ve bunun üzerine birkaç kez imzaya çağırdılar. Şartların hepsini tamamlayarak ekipman desteği aldım. Yüzde 55 destekli ve KDV muafiyetli ekipmanlar aldık. Bu ekipmanların içerisinde çizel, mibzer, holder gibi malzemeler bulunuyor. Bunlarla birlikte ekipman parkımızı genişlettik" dedi.

'ÇİFÇİNİN KADINI ERKEĞİ OLMAZ'

Çiftçilikte kadınların da başarılı olduğunu ifade eden Yarar, "Tüm kadınlar bu işi yapabilir. Çiftçilikte erkek ya da kadın diye bir ayrım olmaz. Zaten kadınlarımız bu meslekte çok emektar. Pandemi döneminde online eğitim devam etti ve bu sene çiftçilikte çok zorlanmadım. Eğitimime online devam ederken boş zamanlarımda devamlı tarlalara gittim. Tarlayla ilgili her işi yapıyorum. Yeri geliyor tarladaki taşları topluyoruz, yeri geliyor su borularını döşeyip sulama yapıyoruz. Zaman zaman bu iş gerçekten ağır oluyor. Sıcak havalarda çalışmak bunaltıyor ama emeksiz hiçbir şey olmuyor. Emeğimizin karşılığını da alıyoruz. Akademisyen olmak istiyorum. Ama bu istek, çiftçiliği bırakacağım anlamına gelmiyor. Tatillerimde ve fırsat bulduğum zamanlarda çiftçiliğe devam edeceğim. Çiftçiliği seviyorum ve bu işi hobi edindim. Çok severek yaptığım bir meslek. Devletin kadınlara böyle bir destek sağlaması çok hoş. Biz kadınları görüp hak tanıdıkları için minnettarım. Devletime bunun için teşekkür ederim. Kadınlar da her şeyi başarıp yapabilirler. Buna sadece inansınlar" diye konuştu.

'BÖYLE BİR KIZIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Kızının aldığı hibe desteğiyle işlerinin kolaylaştığını belirten Halil Yarar(56), "Devletin kızıma verdi yüzde 55'lik hibeden faydalandık. Bu hibeden 5 tane malzeme çıktı. Nursel bizimle beraber gelerek yardım ediyor. Birlikte sulama yapıyoruz, boruları döşeyip değiştiriyoruz, traktörü sürüyor. Biz ne yapıyorsak bizimle beraber çalışıp gayret gösteriyor. Çiftçiliği de köyü de seviyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Gazetecilik okuyor. Ben kızımdan memnunum. Böyle bir kızım olduğu için mutluyum. Kadınların çalışmasını daha çok öneriyorum. 'Kadınlar yapamaz, kadınlar evine baksın, evinde dursun' diyorlar ama öyle olmuyor. Nursel bizimle gayet güzel çalışıyor ve biz mutluyuz? ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı