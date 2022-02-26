Son dakika gündem: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti. - Haberler

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Son dakika gündem: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

AA, Tolga Özgenç - Güncel
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Son dakika gündem: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

AA / Tolga Özgenç - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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