Son dakika gündem: Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
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Son dakika gündem: Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

23.10.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:36
Son dakika gündem: Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı'yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı'yı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 


Son dakika gündem: Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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