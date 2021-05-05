Son dakika gündem: Süs havuzuna giren çocuklar, polisi görünce saklandıvv

Edinilen son dakika haberine göre İZMİT'te, parkta süs havuzuna girip serinlemek isteyen biri çıplak 3 çocuk, polisi görünce saklandı.

İZMİT'te, parkta süs havuzuna girip serinlemek isteyen biri çıplak 3 çocuk, polisi görünce saklandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İzmit Kent Meydanı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda bugün öğle saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ve havuzdaki elektrik akımı tehlikesine aldırış etmeyen biri çıplak, 3 çocuk, serinlemek için suya girdi. Bir süre havuzda vakit geçiren çocuklar, parkın yanından geçen motosikletli polis ekibini görünce saklandı. Çocuklar polis ekibinin gitmesinin ardından elbiselerini alarak kaçtı. O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU