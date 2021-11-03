Son dakika gündem: Sosyal medyada kamu görevlilerine hakaret edip, trafikte makas atan 2 kişiye gözaltı

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de sosyal medya hesapları üzerinden polis ve jandarma ekiplerine hakaretti bulunup, trafikte makas attıkları videoları paylaşan 2 kişi, Avanos ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarmaya küfrederek, araçlarıyla makas atıp trafiği tehlikeye düşüren iki kişinin sosyal medyada paylaştığı cep telefonu görüntülerini inceledi. Polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda T.Ü. ve K.K.'yi yakaladı. GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü.'nün 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'taksirle yaralama' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından birçok kaydının olduğunu, sosyal medyada paylaşım yapan K.K.'nin ise 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından kaydının bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Kamu Görevlisine Hakaret, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Polis, ayrıca araç sürücü T.Ü. hakkında, 'trafikte makas atmak', 'emniyet kemeri takmamak', 'sağa dönüş kuralına uymamak', 'görüşü engelleyecek cisim kullanmak', 'yaya geçidinde yavaşlamamak', 'kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak', 'araçta yazı resim logo bulundurmak', 'yüksek sesli müzik yayını yapmak', 'trafik işaret levhalarına uymamak', 'yakın takip yapmak' ve trafik güvenliğini bozacak diğer ihlallerden toplam 11 kurala uymadığı gerekçesiyle 3 bin 457 TL idari ceza uyguladı ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el koydu.