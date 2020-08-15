Son dakika gündem: Söke'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gelişmesine göre Söke'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
15.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:22
Söke'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarıkemer ile Avşar mahalleleri arasında kalan bölgedeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 15 hektar alanın etkilendiği yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ile müdahale yapıldı.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Kaynak: AA