Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası filminin fragmanı - "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası"

Logan Miller, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Indya Moore ve Holland Roden'in rol aldığı "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Adam Robitel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; kendilerini ölümcül bir labirentin içerisinde hapsedilmiş bir şekilde bulan altı kişinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch ve Oren Uziel imzası taşıyan filmin hikayesi Christine Lavaf ve Fritz Bohm'a ait.