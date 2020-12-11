Ordu'da yangın: 1 ölü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seferli Mahallesi Göğmele mevkisinde tek katlı ahşap bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Hasgül Kayaoğlu hayatını kaybetti. Kayaoğlu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı