Son dakika gündem: Mustafakemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Mustafakemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Mustafakemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçe kırsalındaki Yavelli Mahallesi'nde U.D. (35) ile U.K. (27) arasında tarla yolu açılması meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Birbirlerine pompalı tüfekle ateş ettikleri öne sürülen U.D. ve U.K'nin yaralanmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.D, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, U.K. ise Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler

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