Son dakika gündem: Muğla'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Muğla'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

26.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:56
Son dakika gündem: Muğla'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Soner Yakabağı'ya (42) ait Yaka Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ümmügülsüm Yakabağı (16) evden çıkmayı başarırken, kardeşi Zarife Ecrin Yakabağı (2) alevlerin arasında kaldı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi.

Söndürülen yangının ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zarife Ecrin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Fahriye Evcen Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Domagoj Vida Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Muğla'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:58:46. #1.15#
title