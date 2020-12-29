Son dakika gündem: MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."

Son dakika habere göre MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır.