Son dakika gündem: MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."
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Son dakika gündem: MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."

29.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:32
Son dakika gündem: MİT tırları davasının gerekçesinden:

Son dakika habere göre MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır.

MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan

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