Son dakika gündem: MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."
29.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:32
Son dakika habere göre MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır.
MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan