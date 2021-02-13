Son dakika gündem: Mersin'de domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
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Son dakika gündem: Mersin'de domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

13.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:50
Son dakika gündem: Mersin'de domuz avında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Son dakika haber: Mersin'in Erdemli ilçesinde domuz avına çıkan kişinin, arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan saçmaların kazara isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde domuz avına çıkan kişinin, arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan saçmaların kazara isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Güneyli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Cemil Ünlü'nün, kimin tüfeğinden ateşlendiği bilinmeyen saçmalarla yaralandığı iddiası üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cemil Ünlü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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