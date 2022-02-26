Son dakika gündem: Malatya'da yanan ahırda 7 silah ile mühimmat bulundu - Haberler

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Son dakika gündem: Malatya'da yanan ahırda 7 silah ile mühimmat bulundu

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika gündem: Malatya'da yanan ahırda 7 silah ile mühimmat bulundu

Son dakika gündem haberi: Malatya'nın Arguvan ilçesinde, yanan bir ahırda 7 silah ile mühimmat bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, yanan bir ahırda 7 silah ile mühimmat bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Tatkınık Mahallesi kırsalındaki Karadut mezrasında B.Ö'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken jandarma ekipleri ahırda inceleme yaptı.

Ekipler, ahırda bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir G-1 piyade tüfeği, mavzer tüfeği, iki ruhsatsız tabanca, iki otomatik av tüfeği ile 74 kalaşnikof mermisi, 92 tabanca mermisi, 106 av tüfeği kartuşu, iki tabanca şarjörü, 3 kalaşnikof şarjörü, iki av tüfeği dipçiği ve bir kama buldu.

Gözaltına alınan B.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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