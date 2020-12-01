Son dakika gündem: Kütahya'ya şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika gündem: Kütahya'ya şehit ateşi düştü

01.12.2020 20:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:39
Son dakika gündem: Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Nazım Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi, ailesine yetkililerce verildi. Acı haber üzerine mahalle ve ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Güler'in yakınları evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehit Güler'in, yarın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de şehit haberine çok üzüldüklerini ifade ederek, aileye ve Tavşanlı halkına başsağlığı diledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye hangi ülkelerden korona aşısı alacak? Detaylar belli oldu
Türkiye hangi ülkelerden korona aşısı alacak? Detaylar belli oldu
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Son dakika gündem: Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İŞLEYEN

İlgili Haberler

Son dakika: Nöbet sırasında silahı kazara ateş alan güvenlik korucusu şehit oldu
Son dakika: Nöbet sırasında silahı kazara ateş alan güvenlik korucusu şehit oldu
Son dakika haberi! Şırnak'ta güvenlik korucusu silahının kazara ateş alması ile şehit düştü
Son dakika haberi! Şırnak'ta güvenlik korucusu silahının kazara ateş alması ile şehit düştü
Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak
Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Osman Kavala Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 20:47:43. #1.15#
title