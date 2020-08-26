Son dakika gündem: Kozanlı Uzman Çavuş Bilal Yılmaz şehit oldu
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Son dakika gündem: Kozanlı Uzman Çavuş Bilal Yılmaz şehit oldu

Son dakika haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kozanlı Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz şehit oldu.

Son dakika gündem: Kozanlı Uzman Çavuş Bilal Yılmaz şehit oldu
26.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:06

Libya'nın başkenti Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kozanlı Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre Kozanlı olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz Libya'nın başkenti Trablus'ta hava savunma uzman çavuş olarak görev yaparken görevi esnasında zatürre hastalığına yakalanması ve hastalığı ile ilgili tedavi gören hava savunma uzman çavuş Bilal Yılmaz bugün rahatsızlanarak Trablus'ta hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilal Yılmaz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaşanan acı olay ile ilgili olarak hava savunma uzman çavuş Bilal Yılmaz'ın görevi esnasında rahatsızlandığını derhal hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Bilal Yılmaz'ın anne ve babasının Kozan'da olduğu ancak eşinin Gaziantep'te olması sebebiyle eşinin isteği üzerine cenazesinin Gaziantep'te defnedileceği öğrenildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

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Kaynak: İHA

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