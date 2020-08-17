Son dakika gündem: Köyde ekmek fırını yangını
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Son dakika gündem: Köyde ekmek fırını yangını

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Son dakika gündem: Köyde ekmek fırını yangını
17.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:55

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyünde Ramazan Şahin'e ait uzun süreden beri kullanılmayan tek katlı ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çevreye sıçramadan yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında, zarar gören fırın kullanılmaz hale geldi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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