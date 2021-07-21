Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü
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Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü

Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Akçat Mahallesi'nde E.Ç'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bitişikte depo olarak kullanılan kulübeye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında, evin üst katında hasar oluştu, kulübe kullanılamaz hale geldi.

Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü
Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü
Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü
Son dakika gündem: Karamürsel'de çıkan yangında ev hasar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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