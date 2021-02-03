Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

03.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:34
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Kahramanlı Caddesi'ndeki 3 katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen ev sahibi Mustafa Onaran ile eşi Fatma ve annesi Fatik Onaran ambulanslarla Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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