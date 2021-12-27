Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı

Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan satılması ve kullanılması yasak 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi.

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan satılması ve kullanılması yasak 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi. Silah ve aletleri internet üzerinden satmaya çalıştığı öne sürülen S.E gözaltına alındı..

İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından sosyal medya ve internet üzerinde satış yapan S.E.'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 116 adet av tüfeği fişeği, 139 adet kurusıkı fişeği, 117 adet muşta, 13 adet biber gazı, 4 adet metal kelepçe, 6 adet teleskopik cop, 7 adet elektroşok cihazı, 2 adet kılıç, 5 adet balta, 2 adet ustura, 317 adet değişik ebat ve özelliklerde bıçak olmak üzere toplam 747 adet materyal ele geçirildi. Olayla ilgili S.E gözaltına alındı.


Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı

Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı

Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı

Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı

Son dakika gündem: İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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