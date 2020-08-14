Son dakika gündem: Iğdır'da 2 grubun kavgasını polis havaya ateş açarak bitirdi Son dakika gündem haberine göre IĞDIR'da, 2 grup arasında çıkan kavga, karakol önünde de devam edince polis, havaya ateş açtı.

IĞDIR'da, 2 grup arasında çıkan kavga, karakol önünde de devam edince polis, havaya ateş açtı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kavga, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi 40 Evler Sokak'ta meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak 2 grup, karakol önünde yeniden kavga etmeye başladı. Polis, kavgayı havaya ateş açarak, ayırdı. Aldıkları darbelere bağlı yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA