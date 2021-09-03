Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde 10.02'de havalanan Rusya'ya ait savaş uçağı, İdlib'in güneyindeki Kensafra köyüne 10.24'te hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Sivil Savunma Medya sorumlusu Firas Halife de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Kensafra köyüne yaptığı hava saldırısında bir çocuğun öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını söyledi.

Söz konusu saldırıda bir hayvan barınağının ve tuğla atölyesinin hedef alındığını belirten Halife, çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Diğer yandan Esed rejimi güçleri de gün içinde Cebel Zaviye bölgesinde Fattire, Binin ve Şinan köylerine topçu saldırıları düzenledi.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.?

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.?

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.?

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.?

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

'Taliban'ı tanıyacak mısınız?' sorusunda Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
"Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusunda Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Tekke Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:20:23. #1.16#

title