Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te serinlemek için girdiği havuzda fenalaşan müteahhit Recep Acar (31), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te serinlemek için girdiği havuzda fenalaşan müteahhit Recep Acar (31), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 11 Temmuz günü Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhitlik yapan evli ve 4 çocuk babası Recep Acar, iş arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği havuzda fenalaştı. Boğulma tehlikesi geçiren Acar, arkadaşları tarafından havuzdan çıkarıldı. Acar, çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Recep Acar, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Recep Acar'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.


Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika gündem: Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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