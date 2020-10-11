Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü
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Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü

11.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:56
Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü

Son dakika haber: Hatay'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Hatay'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, geçen cuma günü Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangındaki ilk tespitlere göre yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile AFAD ekipleri bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin müdahalesiyle dün akşam kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü
Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü
Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:55:46. #1.15#
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