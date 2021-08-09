Son dakika gündem: Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi
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Son dakika gündem: Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem: Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Eyüp Sarmış'ın cenazesi, yakınlarının göz yaşları içinde toprağa defnedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Eyüp Sarmış'ın cenazesi, yakınlarının göz yaşları içinde toprağa defnedildi.

Eyüp Sarmış'ın cenazesi, Dörtyol İlçesi Çaylı Mahallesi Kavuklu Dede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Eyüp Sarmış müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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Son dakika gündem: Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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