Son dakika gündem: Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika gündem: Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Son dakika gündem: Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında uyuşturucunun bulunduğu tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika gündem: Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Metamfetamin, Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Haberler

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