Son dakika gündem: Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Devlet erkanının tören alanına gelişleri Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in cenazesinin tören alanına getirilmesi Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in özgeçmişinin okunması Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi Tabutun cenaze aracına...
Devlet erkanının tören alanına gelişleri
Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in cenazesinin tören alanına getirilmesi
Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in özgeçmişinin okunması
Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi
Tabutun cenaze aracına götürülüşü
Taziyelerin sunulması Tbmm - Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.