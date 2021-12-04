Son dakika gündem: Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Son dakika gündem: Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Devlet erkanının tören alanına gelişleri Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in cenazesinin tören alanına getirilmesi Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in özgeçmişinin okunması Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi Tabutun cenaze aracına...

Devlet erkanının tören alanına gelişleri

Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in cenazesinin tören alanına getirilmesi

Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in özgeçmişinin okunması

Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi

Tabutun cenaze aracına götürülüşü

Taziyelerin sunulması Tbmm - Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika gündem: Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika gündem: Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika gündem: Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

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AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri

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