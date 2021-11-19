Son dakika gündem: Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi. - Haberler
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Son dakika gündem: Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

AA / Yunus Okur - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

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Son dakika! Erzurum Valisi Memiş, depremde birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını bildirdi

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AA / Yunus Okur - Son Dakika Haberleri

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