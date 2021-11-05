Son dakika gündem: Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu - Haberler
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Son dakika gündem: Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu

AA / Alma Dekovic - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Bosna Hersek'te geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok kentte sel meydana geldi.

Bosna Hersek'te geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok kentte sel meydana geldi.

Saraybosna'da birçok ev ve iş yerini su basarken kent merkezinden geçen Miljacka Nehri'nin debisi yükseldi.

Şiddetli yağış sonucu başkentteki trafikte aksama oldu, ülkenin güney kesimlerindeki birçok kentte de su baskınları yaşandı.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Birliği tarafından yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde bugün devam edeceği ifade edilerek sel ve heyelan tehlikesine karşı kırmızı alarm verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Alma Dekovic - Son Dakika Haberleri
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