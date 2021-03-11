Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı
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Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı

11.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27
Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı

Son dakika haber: BATMAN Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16)- Selim (18) Barlık kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yapan Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, Milli Eğitim...

BATMAN Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16)- Selim (18) Barlık kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yapan Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin soruşturmaya başladığını söyledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, dün Sason ilçesinde 2 öğrenci kardeşin öldüğü 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Hastanede 15 yaralının tedavisinin sürdüğünü anlatan Vali Şahin, kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin Sason ilçesinde incelemelerinin devam ettiğini anlattı. Vali Şahin, "Kazada yaşamını yitiren 2 evladımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda 15 evladımız hastanelerde tedavi görüyor. Durumları iyiye gidiyor, iki hastamızın durumu ağır ama onların da durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi aldık. Hastaneden iyi haberler geliyor, bu da yüreğimize az da olsa su serpti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'mızdan gelen müfettişlerimiz de Sason'da. Soruşturmaya başladılar. Sason'daki soruşturma çok yönlü devam ediyor" dedi.

 


Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı
Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı
Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı
Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı
Son dakika gündem: Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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