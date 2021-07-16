Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
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Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan evler İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları MERSİN - Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan evler

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları MERSİN - Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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