Son dakika gündem: Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi
Son dakika gelişmesine göre Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan evler İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları MERSİN - Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.
Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan evler
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları MERSİN - Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin