Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı

28.09.2020 00:35 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:53
Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: ARNAVUTKÖY'de aralarında husumet olan iki kişi, onlarca çocuk ve ailenin bulunduğu parkta silahlı kavgaya tutuşunca kan aktı.

ARNAVUTKÖY'de aralarında husumet olan iki kişi, onlarca çocuk ve ailenin bulunduğu parkta silahlı kavgaya tutuşunca kan aktı. Meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Şehir Parkında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şehir parkında oturup sohbet eden 21 yaşındaki Onur A. isimli gencin yanına gelen S.U isimli kişi ile tartışma yaşadı. S.U., belindeki silahı çıkararak Onur A.'ya 2 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Onur A. bir anda yere yığıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.U. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan 21 yaşındaki Onur A.'nın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Aşırı kan kaybeden Onur A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası parkın etrafını güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri, bir yandan olay yerinde inceleme başlatırken diğer yandan da saldırıyı gerçekleştiren kişinin peşine düştü. Saldırıdan 1 saat sonra Arnavutköy Emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalanan S.U. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- İstanbul
Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün

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