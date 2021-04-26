Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANTALYA'da çekirge üretim merkezinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

ANTALYA'da çekirge üretim merkezinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde Selami Gökgöl'e ait çekirge üretim merkezinde akşam saatlerinde meydana geldi. Merkezde yer alan fanlardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, çekirge üretim merkezinde maddi hasar oluştu.

Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Canını hiçe sayan kahraman öğretmen, alevlerin sardığı evden küçük kızı kurtardı
Canını hiçe sayan kahraman öğretmen, alevlerin sardığı evden küçük kızı kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 11:50:51. #1.16#

title