Son dakika gündem: 2 yaşındaki oğlu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası

UŞAK'ta Yaşar Ercan'ın cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki P.T.'nin annesi Ceylan T. hakkında 'suçu bildirmeme' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet istenen Yaşar Ercan'ın, birlikte yaşadıkları bir ay boyunca kendisine de şiddet uyguladığını belirten Ceylan T., "Bunlar olurken kilit altında tutuluyordum. Yaşananlardan haberim olmadı" dedi.

İzmir'de yaşayan Ceylan T. (26), 6 ay evli kaldığı eşinden 2 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan (33) ile tanıştı. Çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Yaşar Ercan'a güvenen Ceylan T., oğlu P.T.'yi de alarak 8 Mart'ta onun Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. Bir ay sonra Ceylan T., oğlu P.T.'yi yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ercan, tutuklanarak cezaevine kondu.

Cezaevindeki Ercan'ın tehditlerinin sürdüğünü ileri süren Ceylan T.'nin annesi Süreyya Ö. (53) ise, "Kızımı kandırdı Uşak'a götürdü. Kızımı ve torunumu görmeye Uşak'a gittim. Bana, evinin yerini bile göstermedi. Onu gördüğümde kötü biri olduğunu hissettim, kızıma eve dönmesini söyledim. Kızım kabul etmedi. Meğer tehdit ediyormuş, telefonuna ve kimliğine el koymuş. Olaylar ortaya çıkıp cezaevine girdi ama çıkarsa bizi yaşatmayacağını söylüyor" dedi.