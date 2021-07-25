Son dakika gündem: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de S.Ö., sokak ortasında tartıştığı arkadaşları M.Ö. ile A.E.'yı tabancayla vurarak yaraladı.

KIRIKKALE'de S.Ö., sokak ortasında tartıştığı arkadaşları M.Ö. ile A.E.'yı tabancayla vurarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yenimahalle Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Gece alkol aldıkları belirtilen S.Ö., M.Ö. ve A.E. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., yanındaki tabancayı çekip, M.Ö. ve A.E.'ye ateş etti. İki arkadaş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Silah seslerine uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan S.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada, silahlı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, S.Ö.'nün kovaladığı M.Ö. ile A.E.'ye peş peşe ateş edip, kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can