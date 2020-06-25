Son dakika güncel: Eskişehir'de, adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk
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Son dakika güncel: Eskişehir'de, adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk

Gelen son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle duruşmaların yeniden başladığı adliye binasına girmek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu.

Son dakika güncel: Eskişehir'de, adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk
25.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:18

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle duruşmaların yeniden başladığı adliye binasına girmek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Girişteki sırada olanların maske taktığı; ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların görülmesine, normalleşme süreciyle tekrar başlanırken, Eskişehir'de duruşmaları için adliyeye gelenler, uzun kuyruk oluşturdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren duruşmaları için adliye binasına gelen kişiler, girişte sıra oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat etmedikleri gözlendi. Polis ekipleri, adliyeye gelenlerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yaparak, girişlerine izin verdi.


Kaynak: DHA

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