Son dakika: Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir eski belediye başkanı ile üç HDP'li başkan gözaltına alındı

21.10.2019 08:30

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı. Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı.

Aktar, Mızraklı'ya yönelik suçlamanın "yürütülen bir soruşturma" olduğunu belirtti.

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden alınmıştı.

Selçuk Mızraklı ve Keziban Yılmaz

"TERÖR BAĞLANTILARI VAR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri" yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtilmişti.

Kayyum atanan kentlerden Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

TOPLAMDA 4 BAŞKANA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer ve Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Merkez Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz da gözaltına alındı.

Orhan AYAZ

NE OLMUŞTU?



İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alındıklarını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.

Açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında ağır ceza mahkemelerinde süren dokuz soruşturma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında altı soruşturma, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise yedi soruşturma yürütüldüğü belirtilerek görevden almalar bu gerekçeye dayandırıldı.

YÜZDE 60'DAN FAZLA OY ALMIŞLARDI

Gözaltına alınan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den yüzde 62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.