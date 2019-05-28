Son Dakika! Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem
Son dakika! Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 08.27'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
YERİN 7,8 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
YORUMLAR (1)
-
denizliden hissettik depremiCevap Yaz Yayından Kaldır
Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi
Oğuz Haksever'in, Mikrofonunun Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!