Son Dakika! Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Son Dakika! Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Son dakika! Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 08.27'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YERİN 7,8 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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