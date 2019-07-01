Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valery Geramsımov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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