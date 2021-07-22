Son dakika haberi: Gençlerin ATV macerası kazayla sona erdi: 2 yaralı
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Son dakika haberi: Gençlerin ATV macerası kazayla sona erdi: 2 yaralı

Son dakika haberi: Gençlerin ATV macerası kazayla sona erdi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Gençlerin ATV macerası kazayla sona erdi: 2 yaralı Kayseri'nin Talas ilçesinde ATV'nin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gençlerin ATV macerası kazayla sona erdi: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde ATV'nin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincidere Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, ATV ile mahallede de gezintiye çıkan 2 genç, direksiyon hakimiyeti kaybolan araç ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada, ATV'de maddi hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde de güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. ATV'de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Gençlerin ATV macerası kazayla sona erdi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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