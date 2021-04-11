Son Dakika | GAZİANTEP ADALET BAKANI GÜL'ÜN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Son dakika gündem haberi: ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül için bugün Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Bakan Gül'ün babası Cemil Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Değerli kardeşlerim hepinizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Biz cenaze namazımızı kıldık, haklarımızı helal ettik. Şu anda defin işlemlerine geçeceğiz. Pandemi nedeniyle bizler defin edeceğizö dedi.

Saliha Gül'ün cenazesi namazın ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı