Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

31.10.2019 19:44

Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal kararının ardından Türkiye harekete geçti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz, Bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmamıştı.

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edilmişti.