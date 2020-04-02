Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
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Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa ve Almanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 588 kişi hayatını kaybetti.

02.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:12
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılıyor. Fransa ve Almanya'da ölümcül salgın nedeniyle son 24 saatte 588 kişi yaşamını yitirdi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 1048'e yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Almanya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 478 artarak 83 bin 459'a, ölenlerin sayısı ise 117 artarak 1048'e yükseldi.

Almanya'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olurken onu ülkede en fazla Türk'ün de yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) takip etti.

Bavyera'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 298, KRV'de 216 oldu.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 471 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 399'a çıktığını aktaran Salomon, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 12 bin 428'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e ulaştığını belirterek, yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 884 olduğunu dile getirdi.

Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin 5 binden 9 bine çıkarıldığı bilgisini paylaşan Salomon, hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 439 kişinin başka hastanelere taşındığını bildirdi. Son 24 saatteki rakamlarda vaka ve ölüm sayısında düne göre düşüş yaşandı.

4 ASKERDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği kaydedildi.

Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü

Haberin Videosu:

Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü

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