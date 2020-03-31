Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
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Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgınının en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

31.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:19
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 40 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Kovid-19'un en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da, ölü sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

VAKA SAYISI 52 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YÜZDE 60'I 60-80 YAŞ ARALIĞINDA

Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi. Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Kovid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.

Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e, vaka sayısı ise 77 bin 635'e ulaştı.

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı. Hollanda'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 1039'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 12 bin 595'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 kişi artarak 8 bin 189'a, vaka sayısı ise 85 bin 195'ten 94 bin 417'ye yükseldi.

Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

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